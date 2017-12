Schneefall und Nebel verhindern Testlauf

Bormio – Das zweite Training für die alpine Weltcup-Abfahrt der Herren in Bormio ist abgesagt worden. Schneefall und Nebel verhinderten am Mittwoch die Durchführung des Probelaufs. Für die beiden Renntage soll sich das Wetter wieder bessern. Neben der Abfahrt am Donnerstag (11.45 Uhr, live ORF eins) steht am Freitag die erste Kombination des Olympia-Winters auf dem Programm. (APA, 27.12.2017)