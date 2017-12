Rekordmengen an Kokain in Deutschland beschlagnahmt

Knapp sieben Tonnen abgefangen

Hamburg – In Deutschland ist in diesem Jahr so viel Kokain beschlagnahmt worden wie nie zuvor. 2017 seien knapp sieben Tonnen Kokain abgefangen worden und damit mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr, berichtete der NDR am Mittwoch unter Berufung auf das deutsche Bundeskriminalamt (BKA). Grund sei nach Einschätzung von Zoll und BKA der hohe Zufuhrdruck aus Südamerika.

Eine erhöhte Produktion habe zu einer deutlichen Zunahme von Kokain-Exporten nach Westeuropa und Deutschland geführt. Das Zollfahndungsamt Hamburg sprach dem Bericht zufolge von einer wahren "Kokain-Schwemme".

"Offensichtlich verfahren die Täter nach dem Motto: Angebot schafft Nachfrage", sagte Christian Hoppe vom BKA. Er rechne deshalb mit steigendem Konsum in Deutschland. (APA/AFP, 27.12.2017)