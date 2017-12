1609 Asylanträge im November: So wenige wie seit April 2014 nicht mehr

Von Anfang Jänner bis Ende November wurden knapp 19.000 Menschen zum Verfahren in Österreich zugelassen – Im Vorjahr waren es fast 40.000

Wien – Die Asylantragszahlen in Österreich gehen weiter stark zurück. Im November 2017 wurden laut der offiziellen Antragsstatistik des Innenministeriums 1.609 Asylanträge gestellt. So wenige waren es seit April 2014 nicht mehr, damals wurden 1.410 Anträge registriert.

Insgesamt wurden in diesem Jahr bis Ende November 22.739 Anträge gestellt – um fast 43 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damals waren es fast 40.000.

Von den 22.739 Asylanträgen wurden laut Innenministerium bis zum Stichtag Ende November 16.208 zum Verfahren in Österreich zugelassen. Weitere 2.774 Verfahren wurden zugelassen, bei denen die Asylantragsstellung bereits vor 2017 erfolgte.

Syrer mit hoher Asylanerkennungsquote

Die besten Chancen, Asyl zu bekommen, haben Syrer, berichtet das Ö1-Morgenjournal: Neun von zehn dürfen bleiben. Bei den Afghanen sind es knapp die Hälfte. "Bei afghanischen Staatsangehörigen haben wir eine positive Quote von 45 Prozent", so Grundböck im Gespräch mit Ö1 am Mittwoch.

Die Situation in Afghanistan sei "um vieles differenzierter als in Syrien", sagt der Innenministeriums-Sprecher. Ein Abkommen zwischen Afghanistan und der EU Ende 2016 habe im Bereich der zwangsweisen Rückführungen eine neue Grundlage geschaffen.

Die Zahlen zeigen Anträge und Abschiebungen bis Ende Oktober.

Kritik von Hilfsorganisationen

Diese zwangsweisen Abschiebungen wurden jedoch heuer von österreichischen Hilfsorganisationen und privaten Flüchtlingsinitiativen wiederholt kritisiert. Die Verfahren des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl seien lückenhaft und schlecht geführt. Grundböck weist diese Kritik zurück. "Die Entscheidungsquoten würden im europäischen Schnitt liegen – das sehe Grundböck als Bestätigung, dass es in vergleichbaren anderen Ländern in der EU "ähnliche Betrachtungen gibt".

Bis Ende November wurden 662 Rückführungen afghanischer Staatsangehöriger durchgeführt. Nur etwa ein Drittel ist freiwillig ausgereist.

Noch tausende Verfahren offen

Die Verfahrensdauer hat sich in den vergangenen Jahren erhöht. Ende 2016 haben die Asylverfahren im Schnitt neun Monate gedauert. Immer noch sind tausende Fälle aus den vergangenen Jahren offen, obwohl die Behörden langsam aufholen: 28.000 Verfahren hat das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl heuer entschieden.



"Aktuell halten wir bei noch rund 35.000 laufenden Verfahren in erster Instanz", informiert Grundböck. Etwa 19.000 Anträge sind aus 2017 dazu gekommen, der Rest stamme aus den Vorjahren.

Zahlen an deutsch-österreichischer Grenze rückläufig

Auch immer weniger Flüchtlinge kommen über Österreich, Tschechien und die Schweiz nach Deutschland. Nach Angaben der deutschen Bundespolizei ist die Zahl der eingereisten Flüchtlinge in diesem Jahr deutlich zurückgegangen: Bis einschließlich November seien an der Grenze zu Bayern und Baden-Württemberg etwa 19.600 Flüchtlinge gezählt worden, sagte ein Sprecher. Im Vorjahreszeitraum waren es etwa 74.000 unerlaubte Einreisen. (bbl, july, krud, 27.12.2017)