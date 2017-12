Morgen-Update für Mittwoch, den 27.12.2017: Zustimmung zum Regierungsprogramm, neues Geldsystem in der Schweiz und Europa von oben

Guten Morgen! Hier die wichtigsten Nachrichten für Ihren Start in den Tag

[Inland] Umfrage: Breite Zustimmung zum Großteil des Regierungsprogramms

[International] 25 Jahre Teilung der Tschechoslowakei: Die samtene Scheidung

Donald Trump spielt, ehe er Amerika großartig macht, wieder Golf

[Wirtschaft] Die Schweiz stimmt über ein komplett neues Geldsystem ab

Politikervermögen sind in Österreich Geheimsache

[Panorama] Inneres Valsertal nach Felssturz über Notweg wieder erreichbar

[Wissenschaft] Spektakuläre Perspektiven auf Europa aus dem All

[Wetter] Am Mittwoch halten sich verbreitet Nebel oder dichte Wolken, der Südföhn sorgt aber von Vorarlberg bis zum Nordburgenland für sonnige Auflockerungen. In den Karawanken und Karnischen Alpen fällt dagegen schon etwas Regen. 1 bis 12 Grad



[Zum Tag] Am 27. Dezember 1932 wurde die Radio City Music Hall In New York City mit einer spektakulären Bühnenshow für das Publikum geöffnet.