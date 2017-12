Tschechiens Ex-Premier: "Die Gesellschaft war gegen die Teilung"

STANDARD: Welche emotionale Bedeutung hatte für Sie die Teilung der Tschechoslowakei vor 25 Jahren?

Radičová: Die Identität des Menschen ist auch durch den Staat geprägt, in dem er lebt. Und das war für mich die Tschechoslowakei. Gleichzeitig war klar, dass sich in der damals bestehenden Föderation einiges ändern muss. In der Frage der Trennung war ich eine der Organisatorinnen der Kampagne für ein Referendum.

STANDARD: Nehmen wir an, ein solches Referendum hätte stattgefunden: Was sagen Sie als Soziologin zum wahrscheinlichen Ausgang?

Radičová: Die Umfragen, die wir damals gemacht haben, zeigten, dass sowohl auf tschechischer als auch auf slowakischer Seite eine klare Mehrheit gegen eine Trennung war. Das setzte sich auch nach der vollzogenen Teilung noch fort. Eine positivere Haltung zur slowakischen Eigenstaatlichkeit kam dann erst nach dem Ende der Ära Mečiar, als sich das Land von dem tiefen Fall erholte, der uns damals an den Rand des Bankrotts gebracht hatte.

STANDARD: Warum haben Václav Klaus und Vladimír Mečiar, die Regierungschefs der beiden Teilrepubliken, die Trennung dennoch vorangetrieben?

Radičová: Ihre Standpunkte waren überaus verschieden. Vor allem die ökonomischen Reformen von Klaus waren den Konzepten Mečiars diametral entgegengesetzt. Zudem waren die politischen Landschaften auf beiden Seiten unterschiedlich. Auch das Wahlergebnis 1992 fiel entsprechend heterogen aus. Eine föderale Regierung hätte praktisch Ergebnis von "Koalitionsverhandlungen" zwischen zwei völlig verschiedenen politischen Szenen sein müssen.

STANDARD: Im Jahr 2004 traten beide Länder der EU bei. War das eine Art Wiedervereinigung?

Radičová: Voraussetzung für den Beitritt beider Länder war die Erfüllung von grundlegenden Kriterien wie Gleichheit vor dem Gesetz, soziale und ökonomische Rechte, Bürgerrechte. Das schuf natürlich ähnliche Rechtssysteme. Unterschiede kamen dann wieder mit den verschiedenen Regierungen. Und da gab es in beiden Ländern bisher wenig Kontinuität.