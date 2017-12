Wilder Trüffel wuchs auf Hoteldach in der Pariser Innenstadt

Überraschender Fund unweit des Eiffelturms erstaunt Forscher

Paris – Erstaunlicher Fund in der Pariser Innenstadt: Auf dem begrünten Dach eines Hotels ist erstmals in der französischen Hauptstadt ein wilder Trüffel (Tuber brumale) entdeckt worden. Der 21 Gramm schwere Speisepilz wurde unweit des Eiffelturms ausgemacht, wie es in einer Presseaussendung des Pariser Naturkundemuseums hieß.

Gefunden wurde die Delikatesse, als auf dem Hoteldach Hopfen gepflanzt werden sollte. Der Trüffel steckte rund 20 Zentimeter tief in der Erde. "Es ist das erste Mal, dass ein solcher Pilz in der Pariser Innenstadt wachsend gefunden wurde", so das Naturkundemuseum. Wie der Trüffel dorthin kam, ist demnach ein Rätsel. Der Fund sei aber der Beweis, dass begrünte Dächer wahre "Ökosysteme mit großem Potenzial für die städtische Biodiversität sein können".

Probiert haben die Wissenschafter den Trüffel noch nicht – er wird derzeit noch in einem Institut untersucht. Marc-Andre Selosse vom Institut für Systematik, Evolution und Biodiversität schloss aber nicht aus, dass Trüffel künftig sogar auf Pariser Dächern gezüchtet werden könnten. (APA, 26.12.2017)