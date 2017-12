Rekord für Kane: 39 Goals in einem Jahr

Tottenham-Stürmer trifft bei 5:2 gegen Southampton drei Mal und überflügelt Marke von Alan Shearer – 24-Jähriger auch europaweit die Nummer eins

London – Harry Kane hat den Rekord für die meisten Premier-League-Tore in einem Kalenderjahr verbessert. Englands Teamstürmer erzielte am Dienstag beim 5:2 von Tottenham gegen den FC Southampton im Londoner Wembleystadion die Treffer 37 bis 39 seit dem 1. Jänner 2017. Auch seine sechs Dreierpacks innerhalb eines Jahres sind ein Rekord in der höchsten englischen Spielklasse.

Wettbewerbsübergreifend hat Kane in 52 Pflichtspielen in diesem Jahr 56 Mal getroffen und ist damit Europas erfolgreichster Torschütze 2017. Der 24-Jährige überholte in der Rangliste selbst den großen Lionel Messi vom FC Barcelona, der für seine 54 Tore 63 Partien benötigte. Mit 53 Toren folgt das Trio Robert Lewandowski (Bayern München/Polen), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) und Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/Uruguay). Kane benötigte nur 52 Matches für sein Pensum, sein Torschnitt 2017 liegt also über 1,00.

You’ve had a magnificent 2017 @HKane. You deserve to hold the record of most @premierleague goals in a calendar year. Well done and keep up the good work. 👏🏻🙋🏼‍♂️ — Alan Shearer (@alanshearer) December 26, 2017

Weiter nach oben schrauben kann Kane seine Marke nicht mehr, Tottenham tritt erst am 2. Jänner wieder an, dann steht das Gastspiel beim Letzten Swansea City auf dem Programm.Erst am Samstag hatte er mit drei Toren beim FC Burnley (3:0) zum bisheringen Rekordhalter, Englands Stürmer-Legende Alan Shearer (1995 für die Blackburn Rovers), aufgeschlossen. Der stand nicht an, sofort per Tweet zu gratulieren: "Du hattest ein fantastisches Jahr 2017. Du verdienst diesen Rekord. Gut gemacht, arbeite weiter so gut an dir."

Zum Auftakt des Geschehens am "Boxing Day" köpfelte Kane einen von Christian Eriksen getretenen Freistoß zum 1:0 in die Maschen (22.). In der 39. Minute setzte er nach Zuspiel des Südkoreaners Son Heung-min nach. Nach Treffern von Dele Alli (49.) und Son (51.) setzte der 24-Jährige nach Pass von Alli auch Tottenhams wunderschönen Schlusspunkt (67.). Für Southampton waren der Marokkaner Sofiane Boufal (64.) und der Serbie Dusan Tadic (82.) erfolgreich. In der Tabelle schob sich Tottenham nach dem fröhlichen Scheibenschießen gegen die überforderten Saints zunächst an Liverpool vorbei auf den vierten Platz. (red/sid – 26.12. 2017)