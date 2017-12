Italiener im ersten Bormio-Training voran

Fill mit Bestzeit vor Innerhofer, Österreicher mit Tuchfühlung zur Spitze, Johannes Kröll gestürzt

Bormio – Peter Fill hat am Dienstag im ersten Training für die alpine Ski-Weltcup-Abfahrt der Herren in Bormio Bestzeit fixiert. Der italienische Lokalmatador war in 1:57.06 Min. 8/100 Sek. schneller als sein Landsmann Christof Innerhofer. Die Österreicher Matthias Mayer (+0,18) und Hannes Reichelt (0,35) belegten die Ränge drei und vier. Das Rennen ist für Donnerstag (11.45 Uhr, live ORF eins) geplant.

Die erste Übungseinheit für den Klassiker zum Jahresende war durch große Zeitabstände geprägt, viele Fahrer nutzten den Lauf verstärkt für eine Besichtigungsfahrt. Der auf Platz zwölf als drittbester Österreicher klassierte Vincent Kriechmayr wies 1,62 Sek. Rückstand auf. Romed Baumann (3,00), Markus Dürager (3,03) und Frederic Berthold (3,09) als seine nächstbesten Landsleute lagen auf den Rängen 26 bis 28 schon drei und mehr Sekunden zurück.

"Es herrschen gute Verhältnisse", sagte ÖSV-Rennsportleiter Andreas Puelacher. "Es ist hart, aber nicht eisig." Johannes Kröll kam zu Sturz. Vorerst war noch unklar, ob sich der ÖSV-Athlet verletzt hat. Das Training war wegen angekündigter Schneefälle um eine halbe Stunde vorverlegt worden. Puelacher zeigte sich zuversichtlich, dass das zweite Training wie auch das Rennen plangemäß über die Bühne gehen können.

Der ersten Übungsfahrt maß der Coach noch nicht so viel Aussagekraft bei, am Mittwoch (11.30) geht es aber für fünf rot-weiß-rote Athleten um drei freie Plätze. Zwei davon werden über die Zeit vergeben, ein Ticket gibt es über Trainer-Entscheid. Arrivierte Läufer wie Mayer, Reichelt, Kriechmayr oder Max Franz haben ihren Startplatz aber sicher. Für Freitag (11.30 bzw. 15.00 Uhr, live ORF eins) ist in Bormio eine Kombination aus Abfahrt und Slalom angesetzt. (APA, 26.12. 2017)