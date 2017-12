Sei glücklich! Und zeige es!

Wir müssen Glück darstellen, genauso wie wir Erfolg darstellen müssen

Schaltet man die Social Networks ein, sieht man überall glückliche Menschen im Kreise ihrer Lieben, so richtig aufdringlich sichtbar glückliche Leute, mit Baum und Lichtern und Kerzen im Hintergrund. Die sind so glücklich, dass man gleich ganz unglücklich wird. Weil man sich fragt, ob man auch so glücklich ist. Aber womöglich sind die alle auch nur Glücklichkeits-Darsteller, sichtbar glücklich, um die Traurigkeit zu verbergen.

der standard Robert Misik im Videoblog: "Traurigkeit oder Erfolglosigkeit sind die letzten großen Tabus unserer Zeit."

Weil wir ja Glück darstellen müssen, wir müssen Glück darstellen, Glücklichkeit, genauso wie wir den Erfolg darstellen müssen, wenn wir Erfolg haben müssen, das Um und Auf des Erfolgs ist ja der Anschein, zu den Erfolgreichen zu gehören, nur wem man Erfolg ansieht, der wird auch Erfolg haben. Traurigkeit, Erfolglosigkeit, all das sind ja die letzten großen Tabus unserer Zeit. (Robert Misik, 26.12.2017)