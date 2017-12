Bus fuhr in Moskau in Menschenmenge: Mindestens vier Tote

15 Verletzte – Unklarheit über Unfall oder Anschlag

Moskau – In Moskau ist ein Linienbus in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens vier Menschen getötet. Nach Agenturmeldungen vom Montag wurden weitere 15 Fußgänger verletzt. Der Bus fuhr noch die Treppe zu einer Unterführung hinunter und blieb dort mit dem Dach an dem Tunnel hängen, wie Bilder in sozialen Netzwerken zeigten. Der Busfahrer wurde verhaftet.

Mittlerweile geht die Polizei von einem Unglück aus. Es handle sich entweder um technisches Versagen oder um einen Fahrfehler, teilte die Moskauer Polizeiführung nach Angaben der Agentur Interfax mit.

Четверо погибших и 12 пострадавших... A post shared by Makar (@makargeneralov) on Dec 25, 2017 at 4:01am PST Passanten fotografierten die Unfallstelle.

Mann wiederbelebt

Allerdings zeigen nicht verifizierte Videos in sozialen Netzwerken, wie der Bus erst langsam durch eine Lücke zwischen anderen Fahrzeugen manövriert wird und dann die Treppe einer Fußgängerunterführung hinabrast. Der Fahrer sei festgenommen worden. In ersten Berichten war von vier oder fünf Todesopfern die Rede. Es sei gelungen, einen tot geglaubten Mann wiederzubeleben, berichteten örtliche Medien.

Schauplatz des Vorfalls war eine Hauptstraße im Westen der russischen Hauptstadt, an der ein viel besuchtes Einkaufszentrum und eine U-Bahn-Station liegen. Der 25. Dezember ist in Russland ein normaler Arbeitstag. Das orthodoxe Weihnachtsfest wird am 7. Jänner begangen.

Bevölkerung skeptisch

Auf russischen Seiten im Internet wurde rasch über einen Terrorakt spekuliert. Moskau ist vor allem in den 2000er-Jahren immer wieder Schauplatz schwerer Anschläge gewesen. Im April dieses Jahres hatte ein islamistischer Selbstmordattentäter in der U-Bahn von St. Petersburg 14 Menschen und sich selbst in die Luft gesprengt.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin kündigte eine Überprüfung des städtischen Fuhrparks an. (red, APA, 25.12.2017)