Rams, Chiefs, Saints und Panthers erreichten NFL-Play-off

Neun von zwölf Play-off-Teams fix – Rams erstmals seit 2004 wieder dabei – NFC South könnte drei Teilnehmer stellen

Nashville (Tennessee) – Das Play-off-Bild in der NFL ist am Heiligen Abend deutlich klarer geworden. Vier weitere Teams haben am 16. Spieltag des Grunddurchgangs das Ticket für die entscheidende Phase der Saison gebucht. Den Anfang machten die Los Angeles Rams, die erstmals seit 2004 im Play-off stehen. Auch Kansas City Chiefs, Carolina Panthers und New Orleans Saints sprangen auf den Zug – die Dallas Cowboys nicht.

Die Rams schafften gleich in der zweiten Saison seit der Rückkehr nach Los Angeles die Rückkehr ins Play-off. Mit einem 27:23 bei den Tennessee Titans sicherte sich die Mannschaft um Spielmacher und MVP-Kandidat Jared Goff den Gewinn ihrer Division, der NFC West. 2004 waren noch in St. Louis beheimateten Rams im Viertelfinale am späteren Vizemeister Carolina Panthers gescheitert.

Die Panthers werden dank eines 22:19-Erfolg gegen die Tampa Bay Buccaneers auch 2018 im Play-off sein. Star-Quarterback Cam Newton selbst war es, der 35 Sekunden vor Schluss mit einem Touchdown für die Entscheidung sorgte. Noch nicht entschieden ist jedoch, wer die NFC South gewinnt, denn auch die New Orleans Saints haben nach einem 23:13-Sieg gegen die Atlanta Falcons Anspruch darauf.

Die Entscheidung fällt am Silvestertag im Fernduell. Mit Atlanta, dem aktuellen Vizemeister, könnte am Ende sogar ein drittes Team aus der NFC South im Play-off vertreten sein. Aktuell hätten die Falcons eine der begehrten Wild Cards.

Sie könnten diese aber noch an die Seattle Seahawks abtreten müssen, die am Sonntag ihre Hoffnungen mit einem 21:12 bei den Dallas Cowboys am Leben hielten. Für die Cowboys steht dagegen wie für die Detroit Lions fest, dass die Play-off-Runde ohne eigene Beteiligung stattfindet.

In der anderen Hälfte des Tableaus, der American Football Conference (AFC), sind noch beide Wild-Card-Slots umkämpft. Vier Teams haben die Chance auf einen Platz: Baltimore Ravens, Tennessee Titans, Buffalo Bills und Los Angeles Chargers. Fix dabei sind die Kansas City Chiefs, die mit einem 29:13 gegen die Miami Dolphins den Gewinn der AFC West offiziell machten.

Folgende neun Teams haben somit den Play-off-Platz sicher: New England Patriots (Titelverteidiger), Pittsburgh Steelers, Jacksonville Jaguars, Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings, Los Angeles Rams, New Orleans Saints, Carolina Panthers. Die Super Bowl LII findet am 4. Februar 2018 im U.S. Bank Stadium in Minneapolis statt – für die Vikings wird es im Jänner also darum gehen, sich den Traum vom Finale im eigenen Wohnzimmer zu erfüllen. (APA; 25.12.2017)

NFL-Ergebnisse vom Sonntag:

Carolina Panthers – Tampa Bay Buccaneers 22:19

Chicago Bears – Cleveland Browns 20:3

Cincinnati Bengals – Detroit Lions 26:17

Kansas City Chiefs – Miami Dolphins 29:13

New England Patriots – Buffalo Bills 37:16

New Orleans Saints – Atlanta Falcons 23:13

New York Jets – Los Angeles Chargers 7:14

Tennessee Titans – Los Angeles Rams 23:27

Washington Redskins – Denver Broncos 27:11

San Francisco 49ers – Jacksonville Jaguars 44:33

Arizona Cardinals – New York Giants 23:0

Dallas Cowboys – Seattle Seahawks 12:21