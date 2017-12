Heimische Luftfahrtfirma Diamond Aircraft nach China verkauft

Wanfeng Aviation Industry möchte weiterhin auf Standort Wiener Neustadt setzen und in Forschungszentrum investieren

Wiener Neustadt/Peking – Die chinesische Wanfeng Aviation Industry hat nach Berichten von Luftfahrtportalen die Diamond Aircraft Gruppe übernommen. Der Schritt soll die langfristige Zukunft der Marke Diamond gewährleisten, hieß es demnach bei der auf dem Flugplatz Wiener Neustadt Ost ansässigen Diamond Aircraft Industries GmbH (Austria).

Ziel sei es, die Verkaufszahlen weltweit zu erhöhen, die Vertriebs- und Supportnetzwerke auszubauen sowie weitere Kolbenmotorflugzeuge zu entwickeln. "Diamond ist mein Lebenswerk", sagte der bisherige CEO Christian Dries. "Im Interesse einer erfolgreichen langfristigen Zukunft waren wir auf der Suche nach dem richtigen Partner, der diese gute Arbeit nachhaltig weiterführen wird."

"In gute Hände übergeben"

Er sei "sicher, dass ich Diamond in sehr gute Hände übergebe", so Dries. Bin Chen, Chairman der Wanfeng Aviation Industry und Präsident der Wanfeng Auto Holding Group, betonte den Luftfahrtportalen zufolge, "Diamond weltweit langfristig in Führungsposition in der Allgemeinen Luftfahrt bringen" zu wollen.

Wanfeng Aviation Industry möchte weiterhin auf den Standort Wiener Neustadt setzen und in das Diamond Forschungs- und Entwicklungszentrum investieren sowie zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Diamond Österreich solle dabei auch weiterhin eine globale Engineering Serviceplattform bleiben.

Die Wanfeng Auto Holding Group ist ein globales Unternehmen mit mehr als 60 Niederlassungen mit Industriezentren auf der ganzen Welt und beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter. (red, APA, 24.12.2017)