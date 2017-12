China: Weltgrößtes Amphibienflugzeug absolviert Jungfernflug

Das Flugzeug kann bis zu 50 Menschen transportieren und hat eine Reichweite von 4500 Kilometern

Peking – In China hat am Sonntag das weltgrößte Amphibienflugzeug seinen Jungfernflug absolviert. Die in der Volksrepublik entwickelte Maschine vom Typ AG600 kann bis zu 50 Menschen transportieren. Sie kann auf klassischen Flugplätzen und auf dem Wasser starten und landen und hat eine Reichweite von 4500 Kilometern. Das Flugzeug hob in der südlichen Provinz Guangdong ab und wurde eine Stunde später bei der Rückkehr von einer chinesische Flaggen schwenkenden Menschenmenge empfangen. Das staatliche Fernsehen übertrug den Start live.

Die Entwicklung ist der jüngste Schritt Chinas bei der Modernisierung des Militärs. Das Land streitet sich unter anderem mit anderen mehreren in Südostasien um Gebiete im Südchinesischen Meer. Die Volksrepublik beansprucht fast das gesamte Gebiet, durch das wichtige Schifffahrtsstrecken verlaufen und unter dem reiche Bodenschätze vermutet werden. (Reuters, 24.12.2017)