Comeback von Nadal verzögert sich

Weltranglisten-Erster sagt Start in Abu Dhabi ab

Barcelona – Das Comeback von Rafael Nadal verzögert sich. Die Nummer ins im Welt-Tennis sagte seinen Start bei einem Einladungsturnier vom 28. bis 30. Dezember in Abu Dhabi wegen Fitnessproblemen ab. "Es war ein hartes Jahr 2017, ich muss meinen Turnierkalender ändern. um wieder bereit zu sein", wird der 31 Jahre alte Mallorquiner auf der Turnier-Homepage zitiert.

Nach Informationen der spanischen Sporttageszeitung AS musste Rafael Nadal das Training in dieser Woche abbrechen und sich in Barcelona in medizinische Behandlung begeben. Der 16-malige Grand-Slam-Gewinner, der im vergangenen Jahr bei den French Open und den US Open triumphiert hatte, war beim ATP-Finale Mitte November wegen einer Knieverletzung nach seiner Auftaktniederlage gegen den Belgier David Goffin ausgestiegen. (sid, 23.12. 2017)