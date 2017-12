Morde in Mexiko auf Höchststand seit 20 Jahren

Mehr als 23.000 Menschen in den ersten elf Monaten 2017 umgebracht

Mexiko-Stadt – Die Gewalt der Drogenkartelle hat die Zahl der Morde in Mexiko auf einen neuen Höchststand getrieben. 23.101 Menschen wurden alleine in den ersten elf Monaten 2017 getötet, wie die mexikanischen Behörden am Freitag mitteilten. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen vor 20 Jahren.

Alleine im November wurden 2.212 Morde gemeldet, während im Oktober die Rekordzahl von 2.380 Opfern verzeichnet wurde. Bisher galt 2011 als das gewaltsamste Jahr in der jüngeren Geschichte des Landes. Damals wurden laut offizieller Statistik 22.409 Morde verübt.

Mexiko leidet seit Jahren unter einem extrem gewalttätigen Drogenkrieg. Im Jahr 2006 startete die Regierung einen Feldzug gegen die Drogenkartelle des Landes, seitdem nahm die Gewalt weiter zu.

In den vergangenen Monaten weitete sich der Kampf der rivalisierenden Banden auf Bundesstaaten aus, die von dem Drogenkrieg bisher weitgehend verschont wurden. So hat sich die Zahl der Morde in dem bei Touristen beliebten Staat Baja California Sur etwa mehr als verdoppelt. (APA/AFP, 23.12.2017)