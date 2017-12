Acht Verletzte bei Brand in Londoner Tiergarten

72 Feuerwehrleute waren im Einsatz, mehrere Angestellte wurden verletzt, ein Erdferkel tot

London – Bei einem Brand im Londoner Tiergarten sind am Samstag acht Menschen verletzt worden. Bei dem Feuer wurden Teile der Anlage zerstört. Die Feuerwehr rückte mit zehn Löschfahrzeugen und 72 Einsatzkräften aus, um die Flammen in einem Cafe und einem Geschäft in der Nähe des Streichelzoos zu bekämpfen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Erdferkel kam ums Leben, vier Erdmännchen wurden vermisst.

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am Samstagmorgen um kurz nach 6.00 Uhr (Ortszeit) alarmiert. Das Gebäude des Abenteuer-Cafes und der dazugehörige Laden hätten zu großen Teilen in Flammen gestanden, erklärte Brandmeister Clive Robinson. Auch ein Bereich des nahegelegenen Streichelzoos sei betroffen gewesen. Laut Robinson wurden drei Viertel des Cafes und des Ladens sowie die Hälfte des Daches beschädigt.

Nach Angaben des Zoos waren Mitarbeiter, die auf dem Gelände wohnen, "sofort" zur Stelle, um gefährdete Tiere in Sicherheit zu bringen. Auch die Feuerwehr sei nach wenigen Minuten da gewesen.

Die Feuerwehrleute hätten "hart gearbeitet", um die Flammen so schnell wie möglich zu löschen und eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gehege zu verhindern, erklärte Robinson. Nach etwa drei Stunden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache war zunächst unklar.

Rauchgasvergiftungen

Nach Angaben der Rettungskräfte wurden an Ort und Stelle sechs Menschen wegen Rauchvergiftungen und zwei wegen leichter Verletzungen behandelt. Einer von ihnen sei anschließend ins Krankenhaus gebracht worden.

Das neunjährige Erdferkel Misha kam bei dem Brand ums Leben, vier Erdmännchen wurden vermisst, teilte der Tiergarten weiter mit. Das Personal versuche nun, unter "schwierigen Bedingungen" die Lage zu beurteilen. Der Zoo bleibe daher "bis auf weiteres" geschlossen. Der Londoner Zoo wurde 1828 im Regent's Park im Stadtzentrum eröffnet und ist eine der Touristenattraktionen der britischen Hauptstadt. (APA, 23.12.2017)