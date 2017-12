Harden scort erneut über 50 Punkte

Houston-Guard zum zweiten Mal in Folge mit fantastischem Score – Rockets unterliegen dennoch Clippers

New York – Houstons James Harden hat als erster NBA-Profi seit Kobe Bryant 2007 in zwei Partien in Folge jeweils über 50 Punkte erzielt. Der 28-Jährige schaffte am Freitag 51 Punkte, konnte damit aber die 118:128-Heimniederlage seiner ohne den verletzten Chris Paul angetretenen Houston Rockets gegen die Los Angeles Clippers aber nicht verhindern.

Daher hielt sich auch Hardens Freude über seinen persönlichen Erfolgslauf in engen Grenzen. "Das spielt keine Rolle, weil wir verloren haben", betonte der Guard, für den die Partie nach seinem sechsten Foul bereits 26 Sekunden vor Schluss beendet war.

Schon am Mittwoch hatten 51 Punkte von Harden für die Rockets nicht gereicht – damals setzte es ebenfalls vor eigenem Publikum ein 116:122 gegen die Los Angeles Lakers. Durch die zweite Niederlage in Folge und die insgesamt sechste in dieser Saison wurde Houston von den Golden State Warriors (113:106 gegen die LA Lakers) als Nummer eins der Liga abgelöst. (APA/Reuters)

Ergebnisse vom Freitag:

Orlando Magic – New Orleans Pelicans 97:111, Detroit Pistons – New York Knicks 104:101, Brooklyn Nets – Washington Wizards 119:84, Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 120:117, Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 109:104, Miami Heat – Dallas Mavericks 113:101, Houston Rockets – Los Angeles Clippers 118:128, Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 85:102, Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 113:106