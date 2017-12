Team-Stronach-Bundesrat bewirbt sich um Aufnahme in ÖVP

Gerald Zelina Auftritt im Länderkammer

Wien – In einem kuriosen Auftritt hat der letzte verbliebene Team-Stronach-Mandatar im Hohen Haus, der Bundesrat Gerald Zelina, am Freitag eine Stellenbewerbung abgegeben. Vom Rednerpult der Länderkammer aus bat er um Aufnahme in die ÖVP. Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz quittierte das mit einem Lächeln.

"Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Kurz, ich bitte Sie um Aufnahme des letzten verbliebenen Stronach-Mannes in ihr Team. Ich bitte Sie um Aufnahme des Bundesrates Zelina – sprich meiner Person – in die türkise ÖVP", sagte der Niederösterreichische Mandatar der Länderkammer nachdem er zuvor ausgiebig sowohl das Regierungsteam als auch das Regierungsprogramm gelobt hatte. (APA, 22.12.2017)