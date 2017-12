Wie man das Fest der Liebe übersteht

Dass der Erfolgsdruck uns Leistungsträger just an Weihnachten verließe, hat niemand ernsthaft angenommen. Der Imperativ für die kommenden Tage lautet also: Das Fest muss gelingen! Gefangene werden keine gemacht! Ohne saisonale Bravour geht gar nichts!

An Tipps zur Erreichung dieser Ziele herrscht kein Mangel, von hausbackenen bis zu extravaganten. Was alles möglich ist, zeigt dieses kleine, bei einem schnellen Internetrundblick gewonnene Zufallspotpourri: "Tüten Sie das Präsent in einen hübschen Stoffbeutel, über den sich die oder der Beschenkte gleich mitfreuen kann. Kreative nähen und gestalten diesen gleich mit, etwa per Kartoffeldruck", lesen wir auf "www.t-online.de".

Natürlich muss auch niemand ständig die einfallslose Gans hinunterwürgen. "Webkoch.de" tischt die "leckere exotische Rezeptidee" auf, es einmal mit einem "spanischen Fricco" oder einer "kosovarischen Pide mit Spinat-Feta-Füllung" zu versuchen. Und in der Kategorie "Originelle Gaben" kann etwa die Firma "Monsterzeug.at" mit einem "mitzählenden und sprechenden Flaschenöffner" dienen ("Prost, Du Sack!"). Ein solches Geschenk ist nur schwer zu toppen.

Große Aufregung

Ich habe das Glück, mich an ziemlich wunderbare Kindheitsweihnachten erinnern zu dürfen (die vielen Stressmomente, von denen das Fest gesäumt war, verdrängen wir aus weihnachtlicher Barmherzigkeit). Worauf stoße ich, wenn ich die Feierlichkeit nachträglich in ihre einzelnen glücksbringenden emotionalen Komponenten zerlege? Auf die Freude über die Geschenke, gewiss. Das Gefühl familiärer Geborgenheit, welches sich verdichtete wie niemals sonst im Jahreskreis. Auf das Gefühl, über den rituellen Ablauf des Festes in eine Heilsgeschichte ("Heilsnarrativ", sagt man heute) mit tendenziell erfreulichen transzendentalen Aussichten eingebunden zu sein. Wer's glaubt, wird selig!

Das Ritual war, wie es sich für Rituale gehört, immer ein und dasselbe. Bevor gemeinsam der Mayonnaisesalat und die kalte Platte verzehrt wurden und sodann die Bescherung folgte, stand, in der hereinbrechenden dunklen Winternacht, der Besuch auf dem Friedhof an, um die Toten zu ehren. Im Lauf der Jahre sind es so viele Tote mehr geworden. Stumm fordern sie, dass man auch ihnen Reverenz erweise.

Besonders gut erinnere ich mich an jenes Gefühl der Anspannung, das mich und meine jüngere Schwester in den Tagen und Stunden vor der Bescherung ("Einbescherung" heißt es in E. T.A Hoffmanns wunderbarer Weihnachtsgeschichte von "Nussknacker und Mausekönig") zuverlässig erfasste. Durch das Milchglasfenster in der Wohnzimmertür versuchten wir den ganzen 24. Dezember über vergeblich, uns über die Konturen des Christbaums und die Art und das Ausmaß der Geschenke klarzuwerden.

Oft war die Aufregung so groß, dass wir wild durch die Wohnung rannten oder wie Sprungfedern in unsere Betten hinein- und hinaushüpften, um die übermäßige Anspannung ein bisschen zu lindern. Es ist billig, aber auch recht, darauf hinzuweisen, wie genussreich das Durchleben einer Distanz zwischen einem Wunsch und seiner Erfüllung sein kann, gerade in einer Zeit, wo mächtige Interessen unablässig danach drängen, den Abstand zwischen Genuss und Befriedigung auf null zu stellen: Konsumiert euch schnellstens dumm und deppert! In diesem Sinn: Versuchen Sie zu Weihnachten einmal, ein neues Gefühl zu erleben. Seien Sie gespannt. (Christoph Winder)