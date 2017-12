Last-Minute-Shopping: Digitale Geschenke liegen im Trend

Gutscheine für Online-Shops am beliebtesten

Egal ob Gutschein für einen Online-Shop, Computerspiel oder Musik-CD – wer noch Last-Minute-Geschenke besorgen muss, kann wie 8 von 10 Deutsche (80 Prozent) in diesem Jahr auf digitale Weihnachtsgaben setzen. Das beliebteste digitale Präsent sind Gutscheine für Online-Shops, die jeder Dritte (39 Prozent) zum Fest verschenken will. Besonders hoch im Kurs stehen auch Computer- und Videospiele (30 Prozent) oder Guthaben für Prepaid-Karten von Mobiltelefonen (34 Prozent). Jeder Fünfte verschenkt in diesem Jahr eine Musik-CD (22 Prozent) oder ein Hörbuch (19 Prozent). Außerdem finden sich Filme- und TV-Serien auf DVD oder Blu-ray (14 Prozent) häufig unter den digitalen Weihnachtsgeschenken. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 1010 Personen ab 14 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Auch viele Befragte, die in diesem Jahr Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren beschenken, vertrauen auf digitale Präsente. Knapp jeder Vierte (23 Prozent) überreicht einen Gutschein für den Onlinehandel, gefolgt von CDs oder DVDs (16 Prozent), Videospielen (15 Prozent) und smarter Technik. Das beliebteste Gerät unter dem Weihnachtsbaum ist in diesem Jahr das Tablet, das 13 Prozent an den Nachwuchs verschenken wollen. Spielkonsole (11 Prozent) und Smartphone (9 Prozent) sind ebenfalls beliebte Weihnachtsgaben. Die meisten Befragten, die in diesem Jahr Kinder und Jugendliche eine Freude bereiten wollen, setzen allerdings auf Geldgeschenke (59 Prozent). (red, 22.12. 2017)