TV- und Radiotipps für Samstag, 23. Dezember

"Die Notlüge", "Tatsächlich ... Liebe", "Quellen des Lebens" und "Spiel auf Zeit"

20.15 KLARE VERHÄLTNISSE

Die Notlüge (Ö 2017, Marie Kreutzer) Ein Titel wie aus dem Stegreiftheater, in Marie Kreutzers Stadtkomödie geht es drunter und drüber: Das Patchwork von Hubert und Helga und Helga und Wolfi funktioniert, ist aber nicht allen zumutbar. Huberts Mutter weiß von nichts, das Geständnis löst Komplikationen aus. Gaudi muss sein, Josef Hader, Pia Hierzegger, Brigitte Hobmeier, Andreas Kiendl bürgen dafür.

Bis 21.45, ORF 1

20.15 MUSS SEIN

Tatsächlich ... Liebe (Love Actually, GB/USA 2003. Richard Curtis) Weihnachtskitsch hoch drei: In kleinen Puzzlestücken erzählt, bringt der Film rund ums Fest einsame Herzen zueinander. Unter ihnen: Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth.

Bis 23.00, ATV

21.45 AUSHOLEND

Quellen des Lebens (D 2013, Oskar Roehler) Pathosgetränktes Meisterstück, das vor maßloser Übertreibung ebenso wenig zurückschreckt wie vor der monströsen Familiengeschichte des Oskar Roehler: Die Verfilmung seiner Lebenschronik arbeitet sich in beinah drei Stunden an der Wirtschaftswunderseligkeit des Altnazi-Großvaters (Jürgen Vogel), der durchgeknallten Schriftstellerinnen-Egomanie der Mutter (Lavinia Wilson), der erzieherischen Inkompetenz des Vaters ("Trink deine Milch!" , Moritz Bleibtreu) und selbstverständlich der Selbstwerdung des Sprösslings ab.

Bis 0.35, One

22.35 DURCHBOXER

Spiel auf Zeit (Snake Eyes, USA 1998, Brian De Palma) "Man könnte Brian De Palmas Filmschaffen mit musikalischen Kompositionen vergleichen", schrieb der Standard: "Ähnlich wie Hitproduzenten wie Phil Spector (Wall of Sound) oder Brian Wilson baut der Regisseur über schlichte Themen atemberaubende Echos, (Dis-)Harmonien, Dissonanzen, einen gewaltigen Reichtum an Farben und Bewegungen. Nicolas Cage; eine Boxkampfarena; ein nicht verhindertes Attentat: Ready! Go!"

Bis 0.15, Servus TV

23.55 MAGISCH

Der große Buck Howard (The Great Buck Howard, USA 2008, Sean McGinly) Als sich seine Pläne einer Karriere als Autor nicht erfüllen, geht Troy (Colin Hanks) mit dem exzentrischen Mentalmagier Buck Howard (John Malkovich) als Assistent auf Tour. Filmische Verneigung vor traditionellen Entertainern, denen Individualität wichtiger ist als TV-Auftritte.

Bis 1.10, ARD

0.15 BALLABALLA

Leichen pflastern seinen Weg (Il grande silenzio, I/F 1968, Sergio Corbucci) Von den Bergen steigen sie zur Jagd herab, und einzig Jean-Louis Trintignant stellt sich als Silenzio und stummer Jesus Christus dem Kopfgeldjäger El Loco (Klaus Kinski) in den Weg. Der schweigsame Opfergang bringt am Ende keine Erlösung, sondern nur Schnee, der sanft auf Leichen fällt.

Bis 1.55, Servus TV

1.05 KLINGELINGELING

Bettgeflüster (Pillow Talk, USA 1959, Michael Gordon) Doris Day in ihrer Leibrolle als quirlige Sauberfrau im Telefonclinch mit Weiberheld Rock Hudson. Die Leitung: stets besetzt.

Bis 2.40, ZDF Neo

2.10 DOKUMENTARFILM

Tankstellen des Glücks – Ein Roadmovie mit Friedrich Liechtenstein Skurriles Roadmovie zwischen Berlin, Paris, Wien und Porto Venere mit Friedrich Liechtenstein.

Bis 4.10, Arte