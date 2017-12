500-Seiten-Beweis eines Mathematik-Problems stellt die meisten Experten vor ein Rätsel

Seit fünf Jahren behauptet Shinichi Mochizuki, ein berühmtes mathematisches Problem gelöst zu haben

Kyoto – Auf den ersten Blick dürfte die mathematische Gleichung a+b=c wohl einfach wirken. In Wahrheit rankt sich um die sogenannte abc-Vermutung jedoch ein Rätsel, das seit den 80ern als unlösbar gilt.

Im August 2012 schien es dann erstmal einen Lichtblick zu geben, als der japanische Mathematiker Shinichi Mochizuki vier Aufsätze mit möglicher Lösung für die Zahlentheorie veröffentliche. Jedoch mit einem Problem: Kein anderer verstand den 500 Seiten langen Beweis. In den darauf folgenden Jahren wurden drei Tagungen zu Mochizukis monumentalem Werk gehalten – ohne brauchbarem Resultat. Bei der letzten Konferenz, die vergangenes Jahr in London stattfand, führte der Meister persönlich rund 50 Mathematiker durch seinen Beweis. Ein paar seiner Kollegen gaben zwar an, den Beweis zu verstehen, hatten jedoch Probleme die Lösung glaubhaft zu erklären.

Interessenskonflikt beim Publizieren

Nun will Shinichi Mochizuki seine Ergebnisse selbst publizieren, jedoch mit einem nicht gerade kleinen Interessenskonflikt: Das Fachblatt, in dem der Beweis im Jänner veröffentlicht werden soll, stammt von seiner eigenen Uni, der Kyoto University. Außerdem ist Michizuki selbst Chefredakteur des Journals mit dem Namen "Publications of RIMS".

Bei der Vermutung selbst, geht es um drei natürliche Zahlen: a,b und c, wobei c die Summe aus a und b ist und alle drei Zahlen keine gemeinsamen Teiler besitzen, etwa 25 + 27 = 52. Das Produkt der in a, b und c enthaltenen Primzahlen ist (bis auf wenige Ausnahmen) größer als c. So unbedeutend die abc-Vermutung für Laien klingt, so aufregend ist sie für Mathematiker. Sie verspricht nämlich, als Konsequenz eine ganze Reihe von weiteren Vermutungen auf einfachere Weise zu lösen.

Bei seiner Lösung entwickelte Michizuki eine neue Form der Mathematik, die selbst-betitelte inter-universal Teichmüller Theorie (IUT). In seinen Erklärungen findet man neue Definitionen und bisher unbekannte Teminologien. Diese wurden von Mochizuki selbst erfunden – und ließen seine Kollegen schlussendlich scheitern. (krop, 22.12.2017)