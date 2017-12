Morgen-Update für Dienstag, für 26.12.2017: Hofer im Interview und ein päpstlicher Friedensaufruf

Guten Morgen! Hier die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Panorama] Ehe für alle: Innsbrucks Bischof Glettler gegen "krampfhafte Gleichschaltung"

Bus fuhr in Moskau in Menschenmenge: Mindestens vier Tote

[Inland] Verkehrsminister Hofer: "Wir werden nichts tun, das die ÖBB gefährdet"

[International] Papst rief zu Frieden in der Welt auf

Guatemala kündigt Botschaftsverlegung nach Jerusalem an

[Web-Quiz] Kennen Sie die Raumschiffe von Star Wars und Star Trek auseinander?

[Sport] Die Sprücheklopfer des Jahres

[Wetter] Der Stefanitag startet in einigen Niederungen mit Nebel oder Hochnebel. Im Gebirge setzt sich das sonnige Wetter fort. Im Tagesverlauf ziehen in Osttirol, Oberkärnten und Vorarlberg Wolkenfelder auf die zum Abend hin auch dichter erste Regen- und Schneeschauer bringen können. Der Wind aus Süd bis Südost weht mäßig, in Föhnregionen auch lebhaft bis kräftig. 0 bis +11 Grad.

[Zum Tag] Heute vor 44 Jahren startete der Film "Der Exorzist" in den Vereinigten Staaten in den Kinos.