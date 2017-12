Guten Morgen! Hier die wichtigsten Nachrichten des Tages

[Inland] Kurz: "Staaten sollen allein über Aufnahme entscheiden"

Mehrheit hält den Papst für zeitgemäßer als die Kirche

[International] Nordkorea wertet neue UN-Sanktionen als Kriegserklärung

Weihnachten in Bosnien: "Das Glück anderer ist immer das eigene Glück"

[Panorama] Wie man das Fest der Liebe übersteht

[Wirtschaft] Versicherungen scheuen weiteren Präzedenzfall bei Rücktrittsrecht

[Kultur] Die Bibel: Kann man das Buch der Bücher noch empfehlen?

[Sport] Wie gemalt: Die Sportfotos des Jahres

[Wetter] Am Christtag setzt sich das sehr ruhige Wetter fort. In der Früh und am Vormittag kann es zwar streckenweise nebelig sein, bis auf ein paar Ausnahmen setzt sich aber die Sonne durch. 1 bis 9 Grad

[Zum Tag] Am 25. Dezember 1899 wurde Humphrey Bogart geboren. Er war ein zu den großen Filmlegenden zählender US-amerikanischer Schauspieler und Oscar-Preisträger, der u. a. mit seinen Rollen in "Casablanca" und "African Queen" in die Kinogeschichte eingegangen ist.