Morgen-Update für Sonntag, den 24.12.2017:

Guten Morgen! Hier die wichtigsten Schlagzeilen für Ihren Start in den Tag

[Inland] Die politische Taktik hinter dem Doppelpass für Südtiroler



[Interview] Wissenschaftsminister Faßmann: "Ganz hohe Studiengebühren will keiner"



[Panorama] 200 Tote bei Tropensturm über Philippinen



[International] USA wollen Waffen an Ukrainie liefern



[Geschichte] 24. Dezember 1938: Weihnachtsspaziergang ins Atomzeitalter

[Wissenschaft] "UFO" über Los Angeles war "Falcon 9"-Rakete



[Sport] Barcelona schießt Real mit 3:0 im Bernabeu aus dem Titelrennen

[Wetter] Der Heilige Abend zeigt sich oft von seiner freundlichen und sehr milden Seite. Die meisten Nebelfelder lichten sich bis Mittag, im Bergland ist es oft schon von der Früh weg sonnig. 2 bis 14 Grad



[Zum Tag] Die letzte Geschichte in unserem Adventkalender stammt von einer unserer Leserinnen. Ein Text wie dieser erinnert daran, dankbar zu sein, für das was man hat. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen besinnliche Weihnachten.