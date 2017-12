Die beste Smartphone-Kamera des Jahres 2017

The Verge lässt iPhone X gegen Pixel 2 XL, Note 8, HTC U11 und LG V30 antreten, das Ergebnis ist eindeutig

Die Kameratechnologie bei Smartphones hat in den vergangenen Jahren rasante Fortschritte gemacht. Aktuelle Topgeräte können mittlerweile Bilder auf einem Niveau erstellen, das noch vor nicht allzu langer Zeit für Smartphones unerreichbar schien. Das bedeutet natürlich auch, dass die Unterschiede an der Spitze immer geringer werden – und doch kommen die Techblogger von "The Verge" nun zu einem recht eindeutigen Ergebnis.

Vergleichstest

In einem ausführlichen Vergleichstests haben sie fünf aktuelle Topmodelle großer Hersteller gegeneinander antreten lassen. Neben dem iPhone X mussten sich auch Googles Pixel 2 XL, das Note 8 von Samsung sowie das HTC U11 und das LG V30 dem Test-Parcours stellen. Die gute Nachricht: Alle diese Smartphones erstellen durchaus ansehnliche Bilder, im Detail gibt es dann aber doch signifikanten Unterschiede.

Testsieger

In Summe liefere das Pixel 2 XL klar die besten Bilder aller aktuellen Smartphones, urteilen die Tester. Googles HDR+-Modus sorge dafür, dass die Kamera des Gerät in fast allen Situationen und mit beeindruckender Konsistenz die besten Farben und das meiste Detail liefere. Vor allem aber schlage es sich mit seinem Ansatz der Computational Photography bei schwierigen Lichtverhältnissen wesentlich besser als andere aktuelle Smartphones.

the verge

Platz 2

Schwieriger wird es dann schon bei der Bestimmung des zweiten Platzes. Hier liefern sich das iPhone X und das HTC U11 ein Kopf-an-Kopf-Rennen, allerdings mit leichten Vorteilen für das Apple-Smartphone. Das liegt vor allem an der zweiten Telefoto-Optik sowie dem Porträt-Modus, der beim HTC-Gerät fehlt. Auch die Selfie-Kamera des iPhoens ist besser, wenn auch nicht so gut wie jene des Pixel 2 XL.

Rest

Erst dahinter dann Samsungs aktuelles Topgerät: Dieses sei zwar für Videos sehr gut geeignet, aber normale Fotos seien mindestens eine Klasse unter dem iPhone X und dem Pixel 2 XL anzusiedeln. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Samsung-Software – seit Jahren – sehr stark weichzeichnet, und auf diese Weise viele Details verlorengehen. An letzter Stelle sehen die Tester das LG V30, das in allen Tests eine Stufe unter dem Mitbewerb anzusiedeln sei.

Zweiter Test

Einen ähnlichen Test hat übrigens fast zeitgleich auch Engadget durchgeführt, wo man aber auch das Mate 10 Pro einbezogen hat. Am Ergebnis ändert das wenig, auch hier landet das Pixel 2 XL sowohl bei Rück- als auch Frontkamera an erster Stelle. (red, 22.12.2017)