Die 5 besten Virtual-Reality-Games 2017

4a games

Arktika 1 (Oculus Rift mit Oculus Touch)

100 Jahre in der Zukunft hat eine neue Eiszeit die Menschheit auf wenige Enklaven dezimiert. In dem spektakulären VR-Shooter gilt es, mit realistischer Bewegungssteuerung eine Kolonie gegen Monster und Plünderer zu verteidigen. Wer die Ästhetik des Herstellers A4 Games, bekannt von der "Metro"-Serie, mag und wissen will, was VR heute mechanisch alles drauf hat, findet hier eine ausgezeichnete Schießbude.