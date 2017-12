Sky zeigt Soderberghs "Mosaic" ab 23. Jänner

Regisseur hat aus dem Material für die interaktive Serie eine traditionelle Thrillerserie geschnitten

Wien – Stephen Soderberghs Serie "Mosaic" läuft in der Nacht von 22. auf 23. Jänner auf Sky, parallel zum Start in den USA. Die Thrillerserie ist die traditionelle Fassung einer interaktiven Erzählung Soderberghs, bei der in den USA mittels eigener App die Geschichte aus den Perspektiven einzelner Charaktere erlebt werden kann.

hbo

"Mosaic" handelt von einer Kinderbuchillustratorin (Sharon Stone), die am Silvesterabend verschwindet. Außer einer Blutspur gibt es keine Hinweise auf ihren Verbleib. Vier Jahre nach dem Verschwinden wird der Fall nochmal aufgerollt. (red, 22.12.2017)