Weihnachtsbücher: Halleluja! Halleluja!

Vom Singen und Essen, von Brauchtum und Erinnerung handeln fünf neue Bücher über das Fest der Liebe

Alle Jahre wieder ertönt am Heiligen Abend Stille Nacht! Heilige Nacht! Die Geschichte des weltweit erfolgreichen, exakt 199 Jahre alten ultimativen Weihnachtsliedes erkundete Franziska Lipp in Wort und Bild. Der Idee von Weihnachten, wie's früher war spürt Inge Friedl in ihren Erinnerungen nach. Fotos, Briefe, Memorabilia! Wer ähnlich nostalgisch veranlagt ist und auch kulinarische Traditionen pflegen will, dem sei die bibliophile Backstube Kipferl & Busserl von Ingrid Pernkopf und Renate Wagner-Wittula ans Herz gelegt. In epischer Breite widmet sich Gundi Bittermann den exotischen Exaltiertheiten der Älpler. In einer Bilderreise zeigt sie alle Jahre wiederkehrendes Brauchtum in Österreich. Den sehr speziellen, aber vielfältigen Bräuchen zum Jahreswechsel ist Reinhard Kriechbaum zwischen Borstenvieh & Donauwalzer auf der Fährte. In diesem Sinne: Frohe Weihnacht & prosit Neujahr! (Gregor Auenhammer, Album, 23.12.2017)