Wo der Elefant die Weihnachtspackerln bringt

In Thailand verteilen Dickhäuter Geschenke an Schulkinder

Auch im mehrheitlich buddhistischen Thailand wird mancherorts das christliche Weihnachten gefeiert. Doch nicht alle westlichen Traditionen werden dabei uneingeschränkt übernommen. Zwar gibt es den Weihnachtsmann, und er hat auch tierische Gefährten – doch sind es im Land des Lächelns keine Rentiere, sondern Elefanten, die die Geschenke an die Kinder verteilen. In der Jirasart-Schule in Ayutthaya, nördlich von Bangkok, scheint das aber niemanden zu stören. (red, 23.12.2017)