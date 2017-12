Australien zieht Luftwaffe aus Irak ab

Nach drei Jahren Einsatz gegen den IS

Bagdad/Canberra – Die australische Regierung will ihre Luftwaffe aus dem Irak abziehen. Sechs Kampfflugzeuge vom Typ F/A-18 Super Hornet würden die Region verlassen, sagte Verteidigungsministerin Marise Payne am Freitag. Die australische Luftwaffe hatte sich drei Jahre lang an Einsätzen gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) im Irak und Syrien beteiligt.

Betankungs- und Überwachungsflugzeuge würden aber weiter im Einsatz bleiben wie auch ein Kriegsschiff im Persischen Golf und 300 Soldaten, die irakische Truppen ausbilden. Payne sagte, die Entscheidung sei nach Gesprächen mit anderen Alliierten und der irakischen Regierung gefallen, die vor knapp zwei Wochen den Sieg über den IS verkündet hatte. Das Luftwaffenpersonal soll demnach bis Ende Jänner nach Australien zurückkehren. (APA, 22.12.2017)