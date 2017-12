UN-Vollversammlung fordert Rücknahme von Jerusalem-Vorstoß

128 Staaten stimmten für die Resolution, neun dagegen. Die US-Regierung drohte zuvor Ländern mit Kürzung finanzieller Zuwendung

Jerusalem – Die US-Regierung soll nach einem Beschluss der UN-Vollversammlung die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels zurücknehmen. Die entsprechende nichtbindende Resolution wurde am Donnerstag in New York mit 128 gegen neun Stimmen angenommen. Auch Österreich hat der Resolution zugestimmt.

35 Staaten enthielten sich der Stimme. Gemeinsam mit den USA haben nur Guatemala, Honduras, Israel, die Marshallinseln, Mikronesien, Nauru, Palau und Togo gegen den Entwurf gestimmt.

Am Montag hatten die USA mit ihrem Veto eine Resolution des Sicherheitsrats verhindert, mit der Trumps Jerusalem-Entscheidung verurteilt werden sollte. In der Vollversammlung, in der alle 193 Mitgliedsstaaten vertreten sind, haben die USA dagegen kein Vetorecht. Trump warnte andere Länder aber, in der Vollversammlung gegen die USA zu stimmen – und drohte ihnen mit der Kürzung finanzieller Zuwendungen.



Trump hatte vor zwei Wochen trotz eindringlicher Warnungen aus aller Welt Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkannt. Die Entscheidung löste vor allem in muslimischen und arabischen Ländern heftige Proteste aus. In den Palästinensergebieten kam es seither wiederholt zu Gewalt. (Reuters, 21.12.2017)