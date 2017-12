wirspielen

Mass Effect: Andromeda

Zugegeben: Als Nachfolger zu einer der am heißesten geliebten Rollenspielserien der Gegenwart hat man es nicht ganz leicht, die Erwartungen von Millionen Fans wirklich zu erfüllen. Was Bioware und Electronic Arts mit "Mass Effect: Andromeda" Anfang des Jahres allerdings auf die Bildschirme gebracht haben, blieb so weit hinter den Hoffnungen der weltweiten Spielerschaft zurück, dass man die Enttäuschung noch in Nachbargalaxien wahrnehmen konnte.

Bugs, ein bizarr missglücktes Animationssystem, holpriges Storytelling und diverse Katastrophen in der Entwicklungsgeschichte ließen das massiv beworbene Schwergewicht weit unter den Verkaufserwartungen bleiben. Eine Fortsetzung der Franchise steht nach diesem Griff daneben in den Sternen – möglicherweise schauen die Figuren in "Andromeda" ja auch deshalb in düsterer Vorahnung mit derart origineller Mimik aus der Wäsche.