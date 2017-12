Medienunternehmen hatte Online-Reisebüro erst 2014 gekauft

München – Die deutsche ProSiebenSat1-Gruppe verkauft alle ihre Anteile am Reiseportal weg.de an die lastminute.com-Group. Die Unternehmensgruppe, zu der in Österreich die Privatsender Puls4 und ATV gehören, hatte das Online-Reisebüro erst im Jänner 2014 zu 100 Prozent übernommen. Der Kaufpreis liegt bei zwölf Millionen Euro, berichtet die Käuferin. (red, 21.12.2017)