Für und Wider türkis-blauer Schulpolitik: Deutschklassen, Noten und Bildungspflicht

Kontra: Was die Gegner sagen

Wenn Bildung künftig zur Pflicht werden soll, dann ist die Albtraumvision für viele Schülerinnen und Schüler die, dass sie nicht mehr nur neun Jahre absitzen müssen, sondern mit Pech deutlich länger als ein Jahrzehnt – an einem Ort, der für sie nur negativ besetzt und für vor allem mit schlechten Erlebnissen verbunden ist. Gegen die Bildungspflicht spricht im Grunde also eigentlich nur eines: Unterricht wie bisher. "More of the same macht die Sache nicht besser", sagt Bildungswissenschaftsprofessor Stefan Hopmann: "Wir haben in Österreich zu wenig Binnendifferenzierung, die von der Bildungspflicht betroffenen Schüler werden im Regelunterricht zu wenig gefördert. Das muss sich dann ändern, sonst wäre das nur eine bloße Verlängerung des Elends." Solcherart Zwangsverpflichtete würden "ja auch super zum Klassenklima beitragen", warnt Hopmann ironisch. Wer die Bildungspflicht also scheitern lassen möchte, sollte darauf verzichten, "institutionelle Lösungen, die den Kindern die Förderung geben, die sie brauchen", zu schaffen. Diese konkrete Ausgestaltung fehlt im Regierungsprogramm (noch). Und noch ein Einwand von Lehrervertreter Paul Kimberger: Er möchte Bildungspflicht nicht so verstanden wissen, "dass wir alle Schüler zur Matura und an die Uni bringen müssen". (Lisa Nimmervoll, 22.12.2017)