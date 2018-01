Österreichische Karrierefrauen suchen unverbindliche Erotik

Vielen Frauen in verantwortungsvollen beruflichen Positionen fehlt die Zeit für traute Zweisamkeit. Ausgleich suchen sie beim Casual Dating im Internet.

Frauen stehen heute ihren männlichen Kollegen in Bezug auf Berufserfahrung und Engagement in nichts nach. Die Mehrheit der Managerinnen und Akademikerinnen ist kinderlos. Sie leben in eher unkonventionellen Beziehungen, wenn sie überhaupt Zeit für einen festen Partner haben.

Die Unternehmenssprecherin des führenden Casual-Dating-Portals TheCasualLounge.at kennt das Thema ebenfalls: "Frauen in herausfordernden Berufen haben gelernt, wie sie ihren Stress reduzieren und überwinden können – allerdings haben sie trotz einem hervorragenden Zeitmanagement wenig Platz für sehr private Dinge." Franziska aus Wien hat für sich diesen Weg gefunden: "Seit zwei Jahren muss ich als Vorstandsvorsitzende schwierige Entscheidungen treffen. Der Druck am Arbeitsplatz ist sehr hoch, so dass ich unter der Woche ziemlich spät nach Hause komme und am Wochenende zu Hause arbeite. Da mir Sexualität sehr wichtig ist und ich sie als Ausgleich für mein Seelenheil sogar brauche, finde ich über die Dating-Plattform TheCasualLounge.at schnell Männer, die sich unverbindlich auf mich einlassen und sich nach meinen möglichen Zeiten richten."

Auch die 42-jährige Natalia aus Graz sucht sich ihre Balance im Internet: "Um in meine Führungsposition zu gelangen, habe ich mich drei Jahre lang ununterbrochen eingesetzt. Nachdem ich allerdings irgendwann festgestellt hatte, wie sehr mir die Erotik in meinem Leben fehlt, weil ich einfach keine Zeit hatte, Männer kennen zu lernen, habe ich mich bei TheCasualLounge.at angemeldet. So sorge ich jetzt für meine gute Laune." Männer, die ebenso wenig Zeit haben, aber unverbindlich auf ihre Kosten kommen wollen, sollten sich ebenfalls anmelden. Da der Frauenanteil bei TheCasualLounge über 65 Prozent liegt, findet garantiert jeder Workaholic eine ebenso engagierte Frau!

Weitere Infos und kostenlose Anmeldung auf: TheCasualLounge.at