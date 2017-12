Die 10 besten wirklich kostenlosen Spiele für Weihnachten

team salvato

Nicht vom ersten Eindruck täuschen lassen: Ja, "Doki Doki Literature Club" ist eine Visual Novel, ja, auf den ersten Blick geht es auch hier darum, das Herz eines kulleräugigen Anime-Mädchens zu gewinnen, doch schon sehr bald zeigt sich, dass sich unter der harmlos-zuckersüßen Fassade etwas weitaus Dunkleres verbirgt. Mehr zu verraten, wäre gespoilert, deshalb nur so viel: Auch Menschen, die sonst mit dem Genre nichts anfangen, sollten hier einen Blick riskieren. "This game is not suitable for children or those who are easily disturbed", wird zu Beginn gewarnt – zu Recht.