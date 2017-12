Gasexplosion im Marchfeld: Bolzen war "mangelhaft befestigt"

Verantwortung ist noch Gegenstand von Erhebungen

Baumgarten an der March – Die Ursache für die Explosion in der Erdgasstation Baumgarten (Bezirk Gänserndorf) vom 12. Dezember mit einem Toten und 21 Verletzten scheint geklärt: Friedrich Köhl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, bestätigte am Donnerstag auf Anfrage einen Bericht des ORF Niederösterreich, wonach ein Bolzen "mangelhaft befestigt" gewesen sei. Er sprach von einer Erstinformation des Sachverständigen.

Die Gas Connect Austria GmbH (GCA) hatte bereits vergangene Woche mitgeteilt, dass der Unfall von einem neu installierten Filterseparator ausgegangen sein dürfte. Diesbezügliche Hinweise hätten sich im Rahmen der Untersuchungen verdichtet. Die ermittelnden Behörden würden demnach davon ausgehen, "dass die Verschlusskappe des Filterseparators das Unglück verursacht hat. Diese hatte sich gelöst und schlug mit großer Wucht gegen einen anderen Anlagenteil und hat auch diesen beschädigt. In weiterer Folge hat sich das dabei ausströmende Gas entzündet, wodurch es an den zwei Austrittsstellen zu einem Gasbrand gekommen ist".

Verantwortung unklar

Wer dafür verantwortlich ist, dass der Bolzen schlecht befestigt war, sei noch Gegenstand von Erhebungen, sagte Köhl weiter. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung. (APA, 21.12.2017)