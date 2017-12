Eine "Call of Duty"-PlayStation 4 Pro zu gewinnen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an der Verlosung teilzunehmen

Der WebStandard verlost eine PlayStation 4 Pro (1TB) inklusive dem Spiel "Call of Duty: WWII" von Sony. Der Gewinn wurde von Activision Blizzard zur Verfügung gestellt.

Das Los entscheidet!

foto: playstation

Teilnahme

Um an der Verlosung teilzunehmen haben Sie folgende Möglichkeiten:

Sie abonnieren unseren WhatsApp-Nachrichtendienst

Sie liken unsere Facebook-Seite

https://twitter.com/webstandardat

Am besten natürlich alles, denn dadurch steigen Ihre Chancen, ausgewählt zu werden! Bestehende Abonnenten dieser Kanäle nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Alternativ können Sie uns ein nettes E-Mail an: webstandard.gewinnspiel@derstandard.at mit dem Betreff "PS4".

Die GewinnerInnen werden per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse.

ACHTUNG: NUR PERSONEN ÜBER 18 JAHRE KÖNNEN DAS SPIEL GEWINNEN. (red, 19.12. 2017)