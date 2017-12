Nordkoreanischer Soldat flieht über Grenze nach Südkorea

Vierte erfolgreiche Flucht in diesem Jahr – Grenzgebiet mit Minenfeldern und Stacheldraht abgesichert

Seoul – Erneut ist ein nordkoreanischer Soldat über die Grenze nach Südkorea geflohen. Der Überläufer flüchtete am Donnerstag durch das Sperrgebiet zwischen beiden Staaten in den Süden, wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte. Es ist die vierte erfolgreiche Flucht eines nordkoreanischen Soldaten in diesem Jahr.

Das südkoreanische Militär hat einem Agenturbericht zufolge Warnschüsse auf nordkoreanische Soldaten abgefeuert, die an der Grenze zwischen beiden Staaten einen Deserteur gesucht haben. Insgesamt seien etwa 20 Schüsse abgegeben worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag.

Vor einem Monat hatte die Flucht eines anderen Soldaten Aufsehen erregt, der von nordkoreanischen Grenzsoldaten angeschossen wurde. Südkoreanische Soldaten zogen den Verletzten schließlich auf die südliche Seite der Grenze. Er kam in ein Krankenhaus und überlebte.

Der am Donnerstag geflüchtete Soldat nutzte dichten Nebel und erschien am Morgen an einem südkoreanischen Grenzposten, wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den südkoreanischen Generalstab meldete. Schüsse seien nicht abgefeuert und auf nordkoreanischer Seite keine ungewöhnlichen Truppenbewegung festgestellt worden.

Das vier Kilometer breite Grenzgebiet ist mit Minenfeldern und Stacheldraht abgesichert. Seine Durchquerung ist extrem gefährlich. (APA, AFP, 21.12.2017)