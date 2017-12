Diskonter Spusu bringt sechs neue Tarife

Mobilfunker ist der fünftgrößte Mobilfunker des Landes

Neben dem Diskonter Hot, gilt auch der 2015 gestartete Mobilfunker Spusu als Preisbrecher am Markt. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen seither 100.000 Kunden gewinnen können und ist damit der fünftgrößte Mobilfunker des Landes. Zur Kundengewinnung setzt Spusu auf niedrige Tarife.

Sechs neue Tarife

Am Mittwoch wurden gleich sechs neue Tarife an den Start gebracht. Diese sind roamingfähig und beinhalten ebenfalls die inkludierte Telefonie von Österreich in die gesamte EU ohne Mehrkosten. Der Tarif "Spusu 11.1000" bietet 10 GB LTE Daten, 600 Minuten und 500 SMS um 9,90 Euro pro Monat – damit unterbietet man Hot. (red, 20.12. 2017)