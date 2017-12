Helmut Berger spielt an der Berliner Volksbühne

Chris Dercon holt Prominenz an die Volksbühne – Berger spielt in Albert Serras Stück "Liberté"

Berlin – Intendant Chris Dercon hat für eine Uraufführung an der Berliner Volksbühne den österreichischen Starschauspieler Helmut Berger ("Ludwig II.") engagiert. Der 73-Jährige spielt eine Hauptrolle in dem Stück "Liberté" des Katalanen Albert Serra ("Der Tod von Ludwig XIV.").

Berger war unter anderem als Titelheld von Luchino Viscontis Filmdrama "Ludwig II." (1973) berühmt geworden, in dem er an der Seite von Romy Schneider spielte. Zuletzt machte er auch Schlagzeilen als "Dschungelcamp"-Teilnehmer bei RTL. Berger war in den 1960er und 1970er Jahren ein Star des europäischen Kinos und Jet-Sets, feierte in St. Tropez und Monaco rauschende Feste und zierte als "schönster Mann der Welt" das Cover der Zeitschrift "Vogue".

Wunsch-Besetzung

"Albert Serra hat mit uns seine europäische Wunsch-Besetzung für "Liberté" gefunden – mit der in Paris lebenden Saarländerin Ingrid Caven, dem Helmut Berger, mit Jeanette Spassova, die bulgarisch-armenische Wurzeln hat, und mit der deutsch-französischen Anne Tismer", sagte Dercon, der als Nachfolger des langjährigen Volksbühnen-Chefs Frank Castorf keinen leichten Stand hat, der Deutschen Presse-Agentur.

Mit der Uraufführung von "Liberté" kehre der Filmemacher Albert Serra auf die Theaterbühne zurück, kündigte die Volksbühne am Mittwoch an. Er lasse die Geschichte "in einem betörenden, utopischen 18. Jahrhundert" spielen. "Kurz vor der Revolution kommt eine Gruppe französischer Freidenker zusammen, um die Libertinage nach Deutschland zu exportieren." Premiere soll am 22. Februar sein. (APA, 20.12.2017)