Aggressiver Schweinsaffe terrorisiert Dorf in Vietnam

Erscheint dreimal am Tag, tötet Haustiere, stiehlt Essen und greift Menschen an

Hanoi – Ein angriffslustiger Affe terrorisiert laut Medienberichten seit einem Monat ein Dorf im südlichen Vietnam. Er erscheine dreimal am Tag in dem Ort im Bezirk Cho Gao, töte Haustiere, stehle Essen und greife Menschen an, berichtete die Zeitung "Tuoi Tre" am Mittwoch.

Der Chef der Forstbehörde in der Provinz Tien Giang, Cao Van That, sagte dem Blatt, man habe sich an eine örtliche Tierschutzgruppe gewandt, die das Tier einfangen solle. Es handle sich um einen sogenannten Südlichen Schweinsaffen.

Bäuerin Nguyen Thi Hau berichtete den Reportern, der Affe habe vier ihrer neugeborenen Hundewelpen am Nacken geschnappt und auf diese Weise getötet. Zudem habe er eine Katze und einen Hund auf dem Gewissen und ihre drei Hektar große Drachenfruchtfarm zerstört. "Er wird jeden Tag feindseliger", ist sie sich sicher. Es scheine, als seien nur Männer vor ihm sicher. "Er würde sich niemals an Männer wagen, aber bedroht oft Frauen und Kinder", fügte sie hinzu. (APA, 20.12.2017)