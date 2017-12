User-Voting: Welches ist das beste Spiel des Jahres 2017?

"Zelda", "Playerunknown's Battleground", "Super Mario" oder ganz ein anderes? Stimmen Sie ab!

Wie selten zuvor dominierte Nintendo den Games-Markt im Jahr 2017: Mit "Super Mario Odyssey" erreichte die Kreativität der Japaner neue Sphären, und mit "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" stockte Spielern wie Kritikern der Atem vor lauter Opulenz und Freiheit. Nicht ohne Grund wurde dem Open-World-Game der Preis für das beste Spiel des Jahres bei den Game Awards verliehen.

Doch nicht nur Nintendo war in diesem Jahr emsig, andere Entwickler haben ebenso großartige und epische Games veröffentlicht. "Horizon Zero Dawn" zum Beispiel schickt einen auf Robo-Dino-Jagd und "Playerunknown's Battleground" in ein tödliches Match à la "Battle Royale". Und auch die Indie-Game-Szene brachte Perlen wie "Night in the Woods" hervor.

Ihre Highlights?

Welches Spiel hat Sie in diesem Jahr beeindruckt? Welches hat Sie heuer besonders enttäuscht? Stimmen Sie in unserer Umfrage über das beste Game des Jahres ab und diskutieren Sie im Forum! (rec, 26.12.2017)