Über 20 Tote bei Taliban-Angriff auf Sicherheitsposten in Afghanistan

Mindestens acht Tote waren Polizisten, aber auch 15 Talibankämpfer sind unter den Opfern

Kabul – Die radikalislamischen Taliban haben in der nordafghanischen Provinz Kunduz einen Sicherheitsposten von Armee und Polizei angegriffen und mindestens acht Polizisten getötet. Fünf Soldaten seien verletzt worden, sagte Polizeisprecher Inamuddin Rahmani am Mittwoch. Bei der einstündigen Schießerei am frühen Morgen seien auch 15 Talibankämpfer ums Leben gekommen.

In Kunduz war bis 2013 die deutsche Bundeswehr stationiert. Überfälle der Taliban auf Sicherheitsposten gibt es mittlerweile oft mehrmals wöchentlich. Im vergangenen Jahr waren im Kampf gegen die Taliban mehr als 8.000 Soldaten und Polizisten getötet und mehr als 14.000 verletzt worden. (APA, 20.12.2017)