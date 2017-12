Netzneutralität: A1 darf "Free Stream" weiter anbieten

Telekombehörde RTR sieht Problem bei Drosselung, übt aber keine Kritik am "Zero Rating"

Die österreichische Telekombehörde RTR hat einen Bescheid (PDF) zum "Free Stream"-Angebot von Provider A1 erlassen. Dieser dürfte für einige Beobachter überraschend ausgefallen sein. Die RTR kritisiert das Zusatzpaket zwar, fordert aber nur eine Anpassung ein. Diese verschärft jedoch eine andere Problematik, an der sich die Behörde allerdings nicht stört: Dem "Zero Rating".

RTR: Drosselung böse...

Bei "Free Streaming" handelt es sich um einen kostenlosen Zusatz für die mobilen Tarife A1 Go, M, L XL und Xcite L. Im Rahmen dieses Zusatzes können Kunden bestimmte Video- und Musikstreaming-Dienste verwenden, ohne dass der dadurch verursachte Datenverkehr vom Gesamtguthaben abgezogen würde. Allerdings wurde die Bandbreite dieser Anbieter Seitens A1 laut den bisher gültigen AGB gedrosselt.

An diesem Punkt stört sich auch die RTR. Sie sieht in der Bandbreitenbeschränkung einen unzulässigen Eingriff via "Traffic Shaping" und somit einen Verstoß gegen die Netzneutralität. A1 wurde nun eine achtwöchige Frist eingeräumt, um die Drosselung aufzuheben.

..."Zero Rating" okay

Alle anderen Bestandteile von "Free Stream" hält man für vereinbar mit der Netzneutralität, somit auch das "Zero Rating". Dadurch versteht man die Besserstellung von bestimmten Anbietern bzw. Services durch eine Nicht-Verrechnung von Datenvolumen, wie die RTR in ihrem Bescheid auch selbst ausführt. Weil dafür nach Ansicht des Regulators aber "keine technische Andersbehandlung des Datenstroms und auch kein Verkehrsmanagement" erfolge, sei dies mit den BEREC-Guidelines, die die Basis für die Definition der Netzneutralität in Europa bilden, nicht in Konflikt. Gegenüber dem STANDARD erklärte ein RTR-Vertreter, dass "Zero Rating" mit der Netzneutralität "in gewissem Ausmaß" vereinbar sei.

Um den Traffic von in "Free Stream" inkludierten Anbietern wie Netflix und Amazon Prime aber vom Datenverkehr anderer Services unterscheiden zu können, bedarf es jedoch sehr wohl einer Analyse. Für die korrekte Verrechnung muss zweifelsfrei festgestellt werden, woher die vom Nutzer empfangenen Daten stammen.

Der RTR-Entscheid könnte nun auch von anderen Providern als Basis für die Einführung ähnlicher Pakete dienen. A1 ist nicht der erste Betreiber, der ein Angebot lanciert, das von Netzneutralitäts-Verfechtern kritisiert wird. "3" erlaubt schon seit geraumer Zeit seinen Kunden eine Anmeldung beim Musikstreaming-Portal Spotify, dessen Datenverkehr dann ebenfalls nicht verrechnet wird.

A1 erfreut über Bescheid

Der STANDARD hat zum RTR-Beschluss eine Anfrage lanciert und um Erklärung gebeten, wie sich das "gewisse Ausmaß" definiert und ab wann die RTR in einem "Zero Rating"-Angebot einen Verstoß gegen die BEREC-Richtlinien erkennen würde, zumal die in "Free Streaming" inkludierten Anbieter nach der Aufhebung der Drosselung gegenüber anderen Diensten klar bevorteilt würden. Ebenso wurde nachgefragt, wie die RTR die zur Trennung bei der Abrechnung notwendige Analyse des Traffics der Nutzer einschätzt. Die Antworten stehen bislang aus und werden bei Eintreffen nachgereicht.

A1 zeigt sich in einer Reaktion zum RTR-Entscheid jedenfalls erfreut. Man sehe sich darin "bestätigt", dass Kunden "Free Stream weiterhin uneingeschränkt und ohne Datenvolumen zu verbrauchen" nutzen könnten. Man müsse nur einen "für die Kunden sogar noch vorteilhafteren" Teilaspekt anpassen. Da man aber die Rechtsauffassung der RTR nicht teile, behalte man sich dennoch rechtliche Schritte gegen die Entscheidung vor. (gpi, 20.12.2017)