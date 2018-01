Lust und Liebe, Stermann und Grissemann, Mimose und Mäuschen

foto: faksimile, krone

Platz eins

Gerti Sengers "Krone"-Kolumne "Lust und Liebe" schaffte es mit rund 135.000 Visits auf den ersten Platz der meistbesuchten Artikel 2017 aus dem Ressort Etat.

Eine Zuschrift einer polnischen Putzfrau, die ihren Arbeitgeber "von Zeit zu Zeit" oral befriedigen muss und das "nicht will", wie es in der Frage heißt, beantwortet Senger im Juni so: "Leider werden Sie nicht nur für Ihre Arbeit bezahlt, Sie verkaufen auch sich selbst. Würden Sie das weiterhin tun, könnten Sie genauso viel, wenn nicht noch mehr, verdienen. Falls Sie das aber wirklich nicht wollen, müssen Sie sich mit etwas weniger Geld begnügen. Nur so könnten Sie Ihren Seelenfrieden und Ihre Selbstachtung retten." Die Antwort sorgte für Wirbel in den sozialen Medien und auch für Beschwerden beim Presserat.

Durch ihre eigene Kürzung bei der Schilderung des Falls sei eine wesentliche Passage der Antwort gestrichen worden – nämlich jene, auf die sich der Titel bezieht: "Fußabstreifer", rechtfertigt sich Senger. Sie habe auch die Frage der polnischen Putzfrau "missverständlich" umformuliert und gekürzt.

