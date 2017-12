Red Hat steigert Umsatz auf 748 Millionen US-Dollar

Bei den Software-Subskriptionen war eine Zunahme um 21 Prozent zu verzeichnen

Red Hat hat die Ergebnisse für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2018 bekannt gegeben, das am 30. November 2017 endete. Demnach erzielte das Open-Source Unternehmen einen Umsatz von 748 Millionen US-Dollar (plus 22 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal).

Mehr Subskriptionen verkauft

Bei den Software-Subskriptionen war im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 eine Zunahme um 21 Prozent auf nunmehr 657 Millionen US-Dollar zu verzeichnen. Das operative Ergebnis nach GAAP belief sich auf 118 Millionen US-Dollar; das entspricht einer Steigerung von 47 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal, so Red Hat am Mittwoch in einer Pressemitteilung. (red, 20.12. 2017)