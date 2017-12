EU-Kommission hat Grundrechtsverfahren gegen Polen eröffnet

Die Kommission sieht in der geplanten polnischen Justizreform eine Verletzung der Rechtsstaatlichkeit

Brüssel –Die EU-Kommission geht gegen die umstrittene Justizreform in Polen vor und will Polen deswegen förmlich verwarnen. Die Kommission aktivierte deswegen am Mittwoch erstmalig den Artikel 7 der EU-Verträge. Demnach muss der Europäische Rat – also die Regierungschefs aller 28 EU-Staaten – über die Rüge entscheiden. Der Artikel 7 sieht auch die Einschränkung der Mitwirkungsrechte in der EU vor. Voraussetzung ist jedoch die einstimmige Feststellung des Europäischen Rats, in Polen werde anhaltend gegen die EU-Werte verstoßen. Dagegen hat Ungarn jedoch Widerspruch angekündigt. Die EU-Kommission wirft der Regierung in Warschau vor, die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben und damit das Prinzip der Rechtstaatlichkeit zu verletzen.

Die Entscheidung war mit Spannung erwartet worden, sie hatte sich in den vergangenen Tagen schon angekündigt. Aus Sicht der Kommission handelt es sich bei der aktuell geplanten Variante der Reform des polnischen Justizwesens um eine Verletzung der Rechtsstaatlichkeit, weil die Gerichtsbarkeit de facto unter die Kontrolle der Regierung gestellt wird.

Verfahren nach Artikel 7

Die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hatte gleich nach Übernahme der Regierung im Jahr 2015 Reformen des Justizwesens eingeleitet, die nach Auffassung der Opposition und der EU die Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung gefährden. Zwar hat Polens Präsident Andrzej Duda den Text zwischenzeitlich zurückgezogen, mittlerweile hat das Parlament aber sehr ähnliche Reformen beschlossen.

Ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags einzuleiten ist in der EU beispiellos. Der Artikel des EU-Vertrags gilt wegen seiner beabsichtigten abschreckenden Wirkung als "Atombombe". Ein solches Verfahren kann bis zu einem Stimmrechtsentzug für das betreffende Land führen. Diese Entscheidung liegt aber in den Händen der EU-Staaten, für Sanktionen müssten vier Fünftel der Mitglieder zustimmen. Das Verfahren, das auch eine Anhörung des beschuldigten Staates vorsieht, wurde nach den EU-Sanktionen gegen die damalige ÖVP-FPÖ-Regierung unter Wolfgang Schüssel im Jahr 2000 neu in den Vertrag aufgenommen. (APA, 20.12.2017)