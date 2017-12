Europäischer Gerichtshof stuft Fahrdienst Uber als Taxigewerbe ein

Mit dem Grundsatzurteil kann Uber in der EU verpflichtet werden, eine behördliche Genehmigung einzuholen

Luxemburg – Der Mitfahrdienst Uber hat eine Schlappe vor dem Europäischen Gerichtshof erlitten. Ubers Vermittlung von privaten Fahrern sei als Verkehrsdienstleistung einzustufen und könne damit wie das Taxigewerbe reguliert werden, urteilte der oberste Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg am Mittwoch.

Mit dem Grundsatzurteil kann Uber in der EU verpflichtet werden, eine vorherige behördliche Genehmigung einzuholen. Damit obliegt es den Mitgliedstaaten, die Bedingungen für Uber in Europa festzulegen. Dem Urteil ging eine Klage des Berufsverbands der Taxifahrer in Barcelona voraus, die Uber irreführende Geschäftspraktiken und unlauteren Wettbewerb vorwerfen.

Schlappe auch in Kalifornien und in Wien

Auch in seiner Heimat Kalifornien hat das mittlerweile zu einem Konzern herangewachsene Start-up aus dem Silicon Valley jüngst eine Schlappe erlitten. Ein Gericht in San Francisco gab Anfang September dem Antrag statt, ein von Uber-Fahrern angestrebtes Verfahren zu ihrem Beschäftigungsstatus als Sammelklage einzustufen. In dem Rechtsstreit geht es um die Frage, ob die Amateur-Chauffeure von Uber als Angestellte des Unternehmens eingestuft werden oder als Auftragnehmer. Als Angestellte hätten die Fahrer unter anderem Anspruch auf Sozialleistungen.

Auch hierzulande wird erbittert gegen Uber gekämpft. Erst im Oktober hat das Oberlandesgericht (OLG) in Wien ein erstinstanzliches Urteil bestätigt, dass der Fahrdienstvermittler gegen die Regelungen für Mietwagen verstößt. Es folgte eine einstweilige Verfügung: Während einem Taxilenker selbst der Beförderungsauftrag erteilt werden kann – und zwar am Taxistandplatz oder wenn er von Fahrgästen bei der Fahrt angehalten wird –, muss mit dem Mietwagen im Allgemeinen nach Beendigung eines Auftrags immer zu Betriebsstätte des Gewerbetreibenden zurückgekehrt werden.

Der Vertreter der Taxibranche in der Wiener Wirtschaftskammer ist jedesfalls über die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes erfreut: "Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Fahrtendienstvermittler Uber zeigt, dass sich Uber seine eigenen Gesetze geschaffen hat", sagt Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der WK Wien. Er geht davon aus, "dass das fortan nicht mehr möglich sein wird – ein großer Erfolg für die Taxi-Branche." Gesetzliche Graubereiche aufgrund der schnell voranschreitenden Digitalisierung dürften nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, so Sertic. "Nur weil Uber über die digitale Welt groß geworden ist, heißt das nicht, dass man bei Gesetzen in der echten Welt Realitätsverweigerung betreiben darf." Uber werde fortan als Personenbeförderer gezählt und nicht mehr als App wie bisher. Seine Einschätzung: Das Unternehmen muss sich zukünftig in allen EU-Mitgliedstaaten an die für alle Taxis geltenden Regeln halten, Fahrer brauchen eine Lizenz. (Reuters, red, 20.12.2017)